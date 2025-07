grave incidente macchina si schianta contro autobus pieno di passeggeri

Un drammatico incidente sulla Statale 87 ha sconvolto la comunità, quando un’automobile si è schiantata violentemente contro un autobus pieno di passeggeri, causando una perdita umana e numerosi feriti. La tragedia, avvenuta nel pomeriggio di giovedì 3 luglio, ha lasciato tutti senza parole, sollevando interrogativi sulle cause di questo grave impatto. La dinamica dell’incidente sarà oggetto di approfondite indagini, mentre si cerca di fare luce sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica tragedia.

– Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di giovedì 3 luglio, provocando la morte di una donna di 55 anni. La vittima stava guidando un’automobile che, per ragioni ancora da chiarire, si è scontrata con violenza contro un autobus lungo la Statale 87. . Il tragico evento è avvenuto al chilometro 211, in un’area rurale nota per l’intenso traffico estivo. Le conseguenze dell’incidente sono state subito gravissime. L’auto della donna è rimasta quasi totalmente distrutta, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il corpo ormai senza vita dalle lamiere. 🔗 Leggi su Tvzap.it