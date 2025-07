J-POP Manga presenta Frieren – Oltre la fine del viaggio Anthology di Jona Kazumi Yamaguchi Ren Miura Kassan Soichi Igarashi

J Pop Manga presenta "Frieren – Oltre la fine del viaggio", un'eccezionale anthology che espande l'universo di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe. Con cinque talentuosi autori emergenti, questa raccolta offre episodi brevi e coinvolgenti, svelando momenti sorprendenti della vita quotidiana di Frieren e rivelando segreti nascosti dei suoi compagni d'avventura. Un'opportunità imperdibile per immergersi ancora di più nel mondo magico e affascinante di questa serie rivoluzionaria!

La serie di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe che ha rivoluzionato il genere fantasy si arricchisce di nuove storie! Cinque talenti emergenti del mondo manga firmano i racconti che compongono la raccolta spin-off Frieren – Oltre la fine del viaggio Anthology. Brevi episodi per scoprire momenti inaspettati della quotidianità dell'elfa dalla lunga vita Frieren e segreti del passato dei suoi compagni d'avventura Himmel e Heiter! Una raccolta unica che sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online per i tipi di J-POP Manga a partire dall' 8 luglio. Riscopri il mondo magico di Frieren – Oltre la fine del viaggio, la celebrata serie fantasy di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe che ha conquistato il mondo e ispirato un anime di successo, in questa frizzante antologia di racconti brevi, tutti realizzati da stelle emergenti del manga: Soichi Igarashi, Jona, Kassan, Ren Miura e Kazumi Yamaguchi.