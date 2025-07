Juventus | Hjulmand infiamma i bianconeri

La Juventus si infiamma con il grande entusiasmo per Morten Hjulmand, il centrocampista danese che ha catturato l’attenzione di tifosi e dirigenti. Con la sua grinta e visione di gioco, simboli di un potenziale rilancio, Hjulmand potrebbe diventare il cuore pulsante della mediana bianconera. Damien Comolli punta su di lui per dare un’anima nuova alla squadra, un passo deciso verso un futuro più brillante.

