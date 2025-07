Beautiful come Via col Vento | Ridge abbandona Brooke come Rhett lascia Rossella nelle puntate americane della Soap

Nelle ultime puntate di Beautiful, il parallelo tra Ridge e Rhett, e Brooke e Rossella, sta catturando l’attenzione degli spettatori, regalando colpi di scena emozionanti e momenti di tensione. Come nel celebre film Via con Vento, Ridge sembra aver abbandonato Brooke, lasciandola ancora una volta nel dolore, mentre Rossella si trova al centro di intricate scelte sentimentali. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nell’universo della soap e quali sorprese ci aspettano.

Nelle puntate americane di Beautiful Ridge ha gelato Brooke come Rhett Rosella alla fine del film Via con Vento. Ma cosa sta succedendo negli episodi della Soap andati in onda sulla CBS e presto in arrivo su Canale5?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful come Via col Vento: Ridge abbandona Brooke come Rhett lascia Rossella nelle puntate americane della Soap

In questa notizia si parla di: beautiful - vento - ridge - brooke

TwittamiBeautiful Vai su X

Beautiful, Brooke (in lingerie) fa scintille con Ridge ma finisce male: tutta 'colpa' di Taylor; “Beautiful” sbarca a Capri: il ciak in Piazzetta con Ridge, Eric e Brooke; Beautiful, le riprese arrivano a Napoli. Brooke: «Amore e business fino a Capri».

Beautiful come Via col Vento: Ridge abbandona Brooke come Rhett lascia Rossella nelle puntate americane della Soap - Nelle puntate americane di Beautiful Ridge ha gelato Brooke come Rhett Rosella alla fine del film Via con Vento. Secondo comingsoon.it

Beautiful, anticipazioni al 12 luglio: scontro tra Zende e Ridge - Zende vuole completare la collezione del nonno ma Ridge gli dice che sarà R. Come scrive 2anews.it