Juventus Exor e l’equilibrio instabile del bilancio bianconero

La Juventus naviga in acque finanziarie agitate, con un debito di oltre 638 milioni di euro e un equilibrio precario che mette a dura prova il suo futuro. Per tentare di stabilizzare la situazione, Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, ha versato 15 milioni di euro. Ma questa manovra è solo una parte di un complesso puzzle che definisce l’andamento economico dei bianconeri, lasciando molti interrogativi sul loro cammino verso la stabilità .

