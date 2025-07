Allarme caldo il ministero della Salute rassicura | Nessun aumento mortalità tutto sotto controllo

Con l’arrivo delle temperature elevate, il Ministero della Salute interviene per rassicurare: non si registra un aumento della mortalità e la situazione è sotto controllo. Per prevenire ogni eventuale peggioramento, è stata istituita una cabina di regia coinvolgendo vari dipartimenti essenziali. La collaborazione tra enti garantisce che la salute pubblica rimanga tutelata e che l’estate calda passi senza preoccupazioni.

Proprio per evitare che la situazione peggiori e sfugga di mano, il ministero collaborerà ad una cabina di regia sul tema, insieme al Dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, al Dipartimento della Protezione civile, al Dipartimento di Prevenzione della Regione Lazio e l'Inail. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Allarme caldo, il ministero della Salute rassicura: “Nessun aumento mortalità, tutto sotto controllo”

