Onde theta e soundscape nel cinema | il professor Bruno Giuffrè racconta la sperimentazione sonora nel film di Jordan River

Cinema e neuroscienze si uniscono in un’esperienza sensoriale unica grazie alla collaborazione tra il regista Jordan River e il professor Bruno Giuffrè. Nel film “Il monaco che vinse l’Apocalisse”, onde theta e soundscape vengono sperimentate per coinvolgere profondamente lo spettatore, aprendo nuove frontiere nell’immersione cinematografica. Un viaggio tra musica, mente e emozioni che rivoluzionerà il modo di vivere il cinema, rendendo ogni visione un’esperienza di vera trasformazione interiore.

Cinema e neuroscienze si incontrano in una sperimentazione sonora innovativa, grazie alla collaborazione tra il regista Jordan River e il professor Bruno Giuffrè, docente e ricercatore nel campo del sound design e della psicoacustica. Il film "Il monaco che vinse l'Apocalisse" diventa il terreno di un esperimento unico: l'inserimento di onde cerebrali theta all'interno della colonna sonora per stimolare stati meditativi nello spettatore. Il soundscape come ponte tra ambiente e percezione. Al centro di questo approccio c'è il concetto di soundscape, termine coniato da R. Murray Schafer, che studia la relazione tra l'essere umano e i suoni dell'ambiente circostante.