Il duello tra PSG e Bayern Monaco al Mondiale per club promette emozioni da finale di Champions, con entrambe le squadre determinata a conquistare il trofeo più ambito. Questo terzo quarto di finale si presenta come uno degli incontri più attesi e spettacolari, con Luis Enrique alla ricerca di un altro grande successo e Harry Kane pronto a fare la differenza. Un match che potrebbe riscrivere le sorti del torneo e lasciare il pubblico senza fiato.

Il terzo quarto di finale del torneo americano sembra il più interessante e spettacolare: Luis Enrique a caccia di un altro trofeo ma occhio a Harry Kane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Psg-Bayern Monaco, al Mondiale per club una sfida che sa di finale di Champions: pronostico

Flamengo Bayern Monaco 2-4: i brasiliani spaventano il Bayern, ma Kane trascina la squadra ai quarti di finale - Una sfida mozzafiato tra Flamengo e Bayern Monaco infiamma l’Hard Rock Stadium di Miami. I brasiliani, sorprendenti e determinati, mettono paura ai campioni europei, ma Kane e i suoi trascinano i tedeschi verso i quarti di finale.

Mondiale per Club, al via i quarti di finale: spicca PSG-Bayern Monaco. Il calendario completo, con date e orari delle sfide Vai su X

Approdano ai quarti di finale del Mondiale per Club FIFA due compagini brasiliane (Palmeiras e Fluminense), due tedesche (Bayern Monaco e Borussia Dortmund), una spagnola (Real Madrid), un'inglese (Chelsea), una francese (Paris Saint-Germain) e una Vai su Facebook

