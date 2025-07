Sancho Juventus Corriere | quotazioni in crescita i due club valutano anche questo scambio alla pari! Le ultimissime

Juventus e Manchester United si preparano a rivoluzionare il calciomercato con l'ipotesi di uno scambio alla pari che coinvolge Jadon Sancho. Le quotazioni dell’inglese sono in forte crescita e entrambe le squadre stanno valutando questa strategia per rinforzarsi. Questa mossa potrebbe cambiare gli equilibri di mercato, con la Juve pronta a sorprendere. Resta da scoprire se questa trattativa troverà concretizzazione nelle prossime settimane.

Sancho Juventus (Corriere dello Sport), quotazioni in crescita, i due club valutano anche questo scambio alla pari! Le ultimissime sull’inglese. Il calciomercato Juve  sta preparando una nuova mossa per arrivare a Jadon Sancho. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza bianconera sta valutando la possibilità di offrire Douglaz Luiz  come contropartita al Manchester United  in un’operazione che potrebbe essere quasi alla pari. Il centrocampista brasiliano, che non ha trovato ampio spazio alla Juve, potrebbe essere l’elemento giusto per facilitare il trasferimento di Sancho  a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com