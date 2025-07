Silvio Baldini in corsa per diventare il nuovo CT dell'Italia Under 21 in caso di addio a Nunziata

Il calcio italiano si prepara a una possibile svolta: Silvio Baldini, noto volto del panorama calcistico, potrebbe prendere il timone dell’Under 21 in vista di un’eventuale addio a Nunziata. Tra attenzione e scommesse, il suo nome spicca tra i candidati più papabili, mentre la strada rimane aperta anche per una conferma di Nunziata. La sfida è aperta e il futuro della Nazionale giovanile si gioca anche su queste decisioni cruciali... Continua a leggere.

Silvio Baldini potrebbe diventare il nuovo CT dell'Under 21. L'ex allenatore del Pescara è uno dei profili presi in esame ma al momento non si esclude nemmeno la conferma di Nunziata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Silvio Baldini spara a zero sugli azzurri: “Non sanno cos’è la bandiera, l’ultima nazionale vera quella dell’82” (video) - Silvio Baldini, con la sua schiettezza e passione travolgente, si è conquistato il cuore dei tifosi italiani.

È la sera del 7 maggio del 2000. L'Empoli gioca in casa contro il Napoli davanti ad uno stadio di 20 mila persone, di cui 15 mila napoletani. Marco Marchionni, all'epoca calciatore dell'Empoli, prima della partita si avvicina al suo allenatore Silvio Baldini e gli di Vai su Facebook

