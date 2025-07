Hakuna Matata di 27 87, analisi e recensione della fragranza.

Hakuna Matata di 27 87, lanciata nel 2025 e creata dal rinomato nar Rodrigo Flores-Roux, rappresenta un'esperienza olfattiva innovativa. Questo profumo, nato dall'ispirazione di Romy Kowalewski, si distingue per la sua capacità di reinterpretare la profumeria contemporanea valorizzando l’individualità e la realtà immediata di chi lo indossa. Un vero e proprio viaggio sensoriale che merita di essere esplorato e approfondito.

Hakuna Matata – Lanciata nel 2025, è una fragranza del brand spagnolo 27 87, il suo naso è Rodrigo Flores-Roux. 27 87. Fondata nel 2016 e con sede a Barcellona,??Romy Kowalewski aveva la chiara intenzione di creare profumi artistici all’avanguardia, incentrati sulla reinterpretazione contemporanea della profumeria, che valorizzasse la realtà immediata di un individuo. Piuttosto che orientare l’esperienza olfattiva attraverso storie artificiali e processi commerciali, collaborano con alcuni dei nasi più innovativi al mondo per creare profumi innovativi per il presente. 27 87 offre le sue fragranze in quattro linee, ognuna delle quali riflette uno stato d’animo distinto: NOW, WILD, GO e CALM. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it