Pino E’ – Il Viaggio del Musicante l’omaggio al grandissimo Pino Daniele con Fiorella Mannoia e Carlo Conti | ecco quando in tv

Raiuno è pronta a celebrare la grande musica di Pino Daniele con “ PINO È il viaggio del Musicante “, un omaggio speciale presentato da Carlo Conti e Fiorella Mannoia nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito di Napoli. Ecco quando in tv. PINO È il viaggio del Musicante quando in tv e ospiti. A 10 anni dalla scomparsa di Pino Daniele e nell’anno in cui avrebbe compiuto 70 anni, Rai1 celebra e ricorda il talento di uno degli artisti più grandi della storia della musica italiana. Si chiama PINO È il viaggio del Musicante, l’evento musicale tramesso in esclusiva assoluta sabato 20 settembre 2025 in prima visione su Rai1. 🔗 Leggi su Superguidatv.it