Pavard Inter si apre un altro caso | oggi il primo confronto dopo il padel cosa filtra sul futuro

Dopo il caso Pavard Inter e le tensioni tra Lautaro Martinez e Calhanoglu, si apre un nuovo capitolo nella turbolenta estate dell’Inter. Il difensore francese, coinvolto in un episodio post-partita a padel, si prepara al primo confronto ufficiale che potrebbe svelare le future mosse della società nerazzurra. Quali sono le vere intenzioni dietro questa vicenda? Scopriamo insieme i dettagli di un caso destinato a scuotere ancora di più l’ambiente interista.

Pavard Inter, le ultime sul caso che vede coinvolto il difensore francese nerazzurro dopo la partita a padel in vacanza. I dettagli. Non bastavano le tensioni tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu a rendere turbolenta l’estate dell’ Inter. A complicare ulteriormente il clima ci ha pensato Benjamin Pavard, finito al centro delle polemiche per una foto diventata virale sui social. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore francese è stato immortalato mentre giocava a padel a Porto Cervo insieme ad alcuni amici, tra cui Theo Hernandez. Nulla di strano, se non fosse che Pavard era stato rispedito a casa dalla Nazionale francese per un problema alla caviglia, giudicato tale da impedirgli di prendere parte al Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pavard Inter, si apre un altro caso: oggi il primo confronto dopo il padel, cosa filtra sul futuro

In questa notizia si parla di: inter - caso - padel - pavard

Serie A, oggi gli orari per le ultime giornate: e in caso di spareggio Napoli Inter spunta una data - Oggi la Lega Serie A rivelerà gli orari delle ultime giornate, con una possibile simultaneità delle partite per il gran finale.

#Pavard gioca a padel in vacanza, uno scatto che non è piaciuto all'Inter: i nerazzurri parleranno con il francese per chiarire GDS Vai su X

? #Pavard con Theo a Padel, tifosi #Inter imbufaliti: "Qua la caviglia non ti fa male" Vai su Facebook

Cosa sta succedendo tra l'Inter e Pavard: gioca a padel da infortunato e la foto finisce sui social; Inter, scoppia un’altra grana: Pavard gioca a padel e scatena la furia dei tifosi; L'Inter vuole chiarimenti da Pavard: la partita di padel che ha fatto arrabbiare non solo i tifosi.

Cosa sta succedendo tra l’Inter e Pavard: gioca a padel da infortunato e la foto finisce sui social - Sui social spunta una sua foto in cui appare con Theo Hernandez in vacanza dopo aver giocato a padel ... Come scrive fanpage.it

Inter, scoppia un’altra grana: Pavard gioca a padel e scatena la furia dei tifosi - Via dal Mondiale per un guaio alla caviglia e ora in vacanza, vederlo sui social ha scatenato critiche e polemiche ... Riporta msn.com