BLUE FORUM – PRESENTAZIONE DEL XIII RAPPORTO NAZIONALE SULL’ECONOMIA DEL MARE

Il Blue Forum 2025 si prepara ad aprire le sue porte il 9 luglio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con un evento imperdibile: la presentazione del XIII Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare. Un’occasione unica per scoprire le principali tendenze e sfide del settore marittimo italiano, frutto di analisi approfondite di OsserMare, Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere. Questo rapporto sarà il punto di partenza per un dibattito strategico sulle future opportunità del nostro mare.

