Il video del momento dell’esplosione a Roma | il boato poi l’incendio e i detriti

Un’istantanea sconvolgente che lascia senza fiato: il video dell’esplosione a Roma, un’immagine di caos e distruzione in piena estate. Il forte boato, l’incendio e la coltre di fumo bianco si sono imposti come simboli di una giornata drammatica nella Capitale. Mentre le riprese svelano ogni dettaglio di questa tragedia, emergono anche le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona quella terribile scena. La città di Roma si prepara a riflettere su quanto accaduto e sulle sue conseguenze.

Roma, 4 luglio 2025 – Un boato enorme, l’incendio e la gigantesca nuvola di fumo che invade l’aria. In un video con il momento esatto dell’ esplosione in un distributore di benzina a Roma in zona Centocelle si capisce tutta la violenza e la drammaticità dell’episodio accaduto nella Capitale in via dei Gordiani, in una giornata di torrida estate. "Mi sono tremate tutte le finestre e la fotocopiatrice in ufficio si muoveva come ci fosse il terremoto”, racconta una ragazza su X che lavora nella zona dell’esplosione. Soccorritori a lavoro nell'area dove è avvenuta un’esposione ad un distributore di benzina in via dei Gordiani, Roma, 04 luglio 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il video del momento dell’esplosione a Roma: il boato, poi l’incendio e i detriti

In questa notizia si parla di: roma - momento - esplosione - boato

Roma, Musetti-Alcaraz: due break di fila per Lorenzo, momento chiave Live 3-6, 2-1?Paolini Errani in finale - A Roma, l'attenzione è tutta rivolta a Lorenzo Musetti, che con due break di fila si prepara a un'altra intensa sfida sul Centrale.

Incidente ad un distributore di benzina, forte esplosione a Roma. Il boato al Prenestino sentito in molti quartieri della Capitale. Al momento non risultano feriti. #ANSA Vai su X

#Roma Esplosione a un distributore gpl in via Gordiani. La questura fa sapere che ci sono 8 poliziotti feriti. Boato udito in tutta la città. Una densa... Vai su Facebook

Prima l'incendio, poi il boato: in un video il momento dell'esplosione a Roma; Esplosione al distributore di benzina a Roma: le immagini; Roma, il momento dell'esplosione in un distributore di gpl.

Prima l'incendio, poi il boato: in un video il momento dell'esplosione a Roma - È emergenza a via Gordiani, a Roma per l'improvviso incendio che si è sviluppato probabilmente presso un rifornimento di benzina e che ha provocato ... Da msn.com

VIDEO| Esplode distributore di carburante, trema tutta Roma. La Questura: “Feriti tra passanti, poliziotti e vigili del fuoco” - Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, l’incidente sarebbe stato provocato dal distacco di una pompa da una cisterna che alimentava l’impianto di distribuzione ... Riporta dire.it