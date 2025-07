Cina da domani dazi antidumping su brandy Ue fino a 34,9%

A partire da domani, la Cina applicherà dazi antidumping tra il 27,7% e il 34,9% sui brandy importati dall'UE, segnando un cambiamento significativo nel commercio internazionale di questo pregiato distillato. Questa decisione, che durerà cinque anni, nasce da un'indagine che ha evidenziato pratiche di dumping e una minaccia per l'industria cinese. Un colpo che potrebbe ridisegnare le rotte commerciali del settore.

La Cina ha deciso di imporre dazi antidumping tra il 27,7% e il 34,9% sull'import di brandy dall' Ue a partire da domani 5 luglio, per un periodo di cinque anni. Lo ha riferito il ministero del Commercio, comunicando "la sua decisione definitiva sull'inchiesta antidumping" basata sulla conclusione "che il brandy importato dall'Ue costituisca un caso di dumping", che l'industria nazionale del settore "è sottoposta a una minaccia sostanziale di danno" e che "esiste un nesso causale tra il dumping e la minaccia sostanziale di danno". La mossa è destinata ad aumentare le tensioni commerciali tra Pechino e Ue. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cina, da domani dazi antidumping su brandy Ue fino a 34,9%

