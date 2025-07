Venezia 2025 ‘La Grazia’ di Paolo Sorrentino film d’apertura in concorso

Venezia 2025 si prepara a sorprendere il mondo del cinema con il suo film d'apertura: “La Grazia” di Paolo Sorrentino. Un’opera che promette emozioni intense, interpretata da Toni Servillo e Anna Ferzetti, e tutta da scoprire in prima mondiale al Lido dal 27 agosto al 6 settembre 2025. L’attesa è alta: quale magia ci svelerà questa nuova creazione del maestro Sorrentino? Rimanete sintonizzati per vivere l’evento cinematografico dell’anno.

(Adnkronos) – Sarà ‘La Grazia’ di Paolo Sorrentino il film d’apertura, in concorso, della Mostra del Cinema di Venezia, in programma al Lido dal 27 agosto al 6 settembre 2025. ‘La Grazia’, scritto e diretto dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino e interpretato da Toni Servillo e Anna Ferzetti, verrà presentato in prima mondiale . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Venezia 2025, ‘La Grazia’ di Paolo Sorrentino film d’apertura in concorso

In questa notizia si parla di: grazia - venezia - paolo - sorrentino

La Grazia di Paolo Sorrentino apre in Concorso il Festival di Venezia 2025 - Il fascino e l’eleganza di Paolo Sorrentino tornano a incantare il Festival di Venezia 2025 con "La Grazia", un film che promette emozioni profonde e interpretazioni memorabili.

Celeste Dalla Porta, la musa di Paolo Sorrentino in "Parthenope". Questa sera l'attrice riceverà il Premio "Guglielmo Biraghi" ai Nastri d'Argento. Una prima grande interpretazione che ha incantato tutti #WeLoveCinemaIT #WeLoveNastridArgento #NastridAr Vai su Facebook

La Grazia di Paolo Sorrentino è il film d’apertura della Biennale Cinema 2025; Mostra Venezia 2025, 'La Grazia' di Paolo Sorrentino film d'apertura in concorso; Mostra del cinema di Venezia, il film d’apertura sarà “La grazia” di Paolo Sorrentino.

Venezia 2025, 'La Grazia' di Paolo Sorrentino film d'apertura in concorso - Sarà 'La Grazia' di Paolo Sorrentino il film d'apertura, in concorso, della Mostra del Cinema di Venezia, in programma al Lido dal 27 agosto al 6 settembre 2025. Riporta msn.com

Venezia 82, La grazia di Paolo Sorrentino aprirà la Mostra del Cinema - Il film con Toni Servillo e Anna Ferzetti è stato scelto come film d’apertura dell’evento al via il 27 agosto. Secondo mymovies.it