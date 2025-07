TNA | Vecchie ferite nuovo ring Cedric Alexander e Mustafa Ali faccia a faccia a Slammiversary

Due delle più talentuose stelle di WWE 205 Live sono pronte a riscattare vecchie ferite e a scrivere un nuovo capitolo nella TNA. Cedric Alexander e Mustafa Ali si sfideranno il 20 luglio a Slammiversary, nella UBS Arena di Long Island, in un match che promette spettacolo e rivincite. La rivalità ormai storica ritrova nuova linfa, e i fan sono impazienti di scoprire chi uscirà vittorioso. La sfida è appena iniziata.

Due delle più grandi stelle emerse da WWE 205 Live stanno per chiudere i conti in sospeso, questa volta su un ring della TNA. Il 20 luglio, a Slammiversary, Cedric Alexander e Mustafa Ali si affronteranno alla UBS Arena di Long Island, New York, riaccendendo una rivalità nata ai tempi in cui si contendevano il WWE Cruiserweight Championship. BREAKING: @CedricAlexander will go one-on-one with @MustafaAliX at #TNASlammiversary LIVE on PPV and TNA+ from UBS Arena in Long Island, NY on Sunday, July 20! #TNAiMPACT WATCH on TNA+: WATCH on YouTube: pic.twitter.com3gkdIKipKT — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) July 4, 2025 Cedric ha fatto il suo debutto a sorpresa in TNA il 20 giugno, rivelandosi come la misteriosa persona contattata da Tasha Steelz per cercare di far ragionare Ali. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net