Assopetroli | transizione energia sia realistica e non ideologica

La transizione energetica è un tema cruciale, ma spesso affrontato con aspettative irrealistiche. Andrea Rossetti di Assopetroli-Assoenergia sottolinea l'importanza di un percorso realistico e ben pianificato, evitando illusioni che rischiano di compromettere gli obiettivi. Solo adottando un approccio razionale e concreto possiamo garantire una evoluzione energetica efficace e sostenibile per il futuro del nostro paese.

Roma, 4 lug. (askanews) – “La transizione energetica non andrà dritta. Avrà un percorso più articolato. Meglio accettarlo e impegnarsi seriamente per governare con razionalità, piuttosto che inseguire illusioni”. Lo ha affermato il presidente di Assopetroli-Assoenergia, Andrea Rossetti, che in apertura dell’assemblea generale 2025, che si è svolta ieri a Palazzo Wedekind a Roma, ha richiamato la necessità di un approccio realistico e non ideologico. Rossetti ha messo in guardia contro il rischio di una transizione energetica imposta dall’alto, sottolineando come “le politiche europee, pur appellandosi alla neutralità tecnologica, la tradiscono nei fatti”, rivelandosi “spesso inefficaci, o persino controproducenti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: assopetroli - transizione - energia - realistica

Assopetroli: transizione energia sia realistica e non ideologica; Notizie dal Quotidiano di Sicilia; Roma, esplosione in distributore: Come una bomba atomica, mostruoso.

Assopetroli: transizione energia sia realistica e non ideologica - Meglio accettarlo e impegnarsi seriamente per governare con razionalità, piuttosto che inseguire ... Si legge su askanews.it

Caro bollette, la proposta di Assopetroli: termosifoni accesi un mese in meno - Il Tempo - Per rispramiare energia bisognerebbe ridurre l’accensione dei termosifoni per 30 giorni. iltempo.it scrive