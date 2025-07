Due cadaveri di un uomo e una donna recuperati in mare a Cagliari | indagini in corso

Due corpi sono stati recuperati questa mattina in mare a Cagliari, suscitando grande attenzione e preoccupazione tra cittadini e autorità. La scoperta, avvenuta davanti alla spiaggia del Poetto, coinvolge un uomo e una donna, il cui recupero è ancora al centro delle indagini. La polizia locale e la Guardia Costiera stanno lavorando senza sosta per chiarire le circostanze di questa tragica vicenda. La comunità attende con ansia risposte e giustizia.

Sono due i corpi recuperati in mare a Cagliari questa mattina. Si tratta di una donna e un uomo. Il primo cadavere è stato avvistato davanti alla spiaggia del Poetto, a circa 60 metri dalla battigia, dalla polizia locale che ha segnalato il fatto alla Guardia Costiera. La motovedetta lo ha recuperato e trasportato davanti alla banchina della Capitaneria in piazza Deffenu. Si tratta di una donna di.

