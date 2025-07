Chiara Ferragni in vacanza con i figli Leone e Vittoria | quanto costa il resort di lusso sul lago

Chiara Ferragni si gode un'estate di relax con i figli Leone e Vittoria, condividendo momenti di gioia sui social. Ma quale esclusivo resort di lusso sul lago ha scelto per questa vacanza da sogno? Scopriamo insieme i dettagli di questa location da favola e il suo costo, un vero e proprio rifugio di classe e comfort che rende ogni momento indimenticabile. Continua a leggere per svelare tutti i segreti di questa fuga di lusso.

Chiara Ferragni si sta godendo l'estate e sui social ha rivelato che questo weekend lo trascorrerĂ con i figli Leone e Vittoria. Qual è la location scelta per la vacanza in famiglia?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

