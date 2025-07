Attenzione alla nuova truffa SPID Se vi chiedono per mail i vostri documenti non dateli mai

Attenzione alla nuova truffa legata allo SPID: se ricevete email che vi chiedono documenti e video, non fidatevi mai! Una recente campagna di phishing invita gli utenti a caricare dati sensibili per aggiornare il proprio identità digitale, ma può facilmente essere sfruttata per scopi fraudolenti. Rimani sempre vigile e proteggi i tuoi dati: la sicurezza online inizia dalla consapevolezza.

Una campagna di phishing invitava gli utenti ad aggiornare il proprio SPID caricando foto dei documenti e un video del volto, che possono venire usati per condurre truffe. Per ora è stata contrastata, ma potrebbe accadere di nuovo. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Attenzione alla nuova truffa SPID. Se vi chiedono per mail i vostri documenti, non dateli mai

