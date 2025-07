Tommaso Zampanera arriva ad Arezzo | il nuovo libro per bambini trasforma la città in un’avventura indimenticabile

Arezzo si trasforma in un palcoscenico di emozioni con l’arrivo di Tommaso Zampanera, l’esploratore più curioso d’Italia. Il suo nuovo libro, “Le avventure di Tommaso Zampanera: esploratore curioso alla scoperta di Arezzo”, porta i giovani lettori in un viaggio tra storia, leggende e meraviglie. Preparatevi a scoprire una città che si rivela un tesoro di misteri e sorprese, pronta a catturare il cuore di grandi e piccini.

Arezzo, 4 luglio 2025 – Chi ha detto che la storia è noiosa? Non certo per Tommaso Zampanera, l’esploratore più curioso d’Italia, che torna in libreria con una nuova e appassionante avventura: “Le avventure di Tommaso Zampanera: esploratore curioso alla scoperta di Arezzo”. Un viaggio emozionante tra piazze, fortezze, briganti, creature fantastiche e personaggi storici che renderà la città toscana il teatro perfetto per misteri, incontri straordinari e scoperte mozzafiato. Armato della sua inseparabile lente d’ingrandimento e dello zainetto da esploratore, Tommaso guida bambine e bambini dai 6 ai 12 anni alla scoperta di Arezzo come mai l’hanno vista prima. 🔗 Leggi su Lanazione.it