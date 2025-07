VIDEO Calcio Diogo Jota del Liverpool morto in incidente stradale | la ricostruzione

Il mondo del calcio piange la tragica scomparsa di Diogo Jota, stella dei Liverpool, vittima di un incidente stradale fatale. A soli 28 anni, il talento portoghese ha perso la vita in un drammatico episodio causato dallo scoppio di una gomma durante un sorpasso, mentre era in auto col fratello. Una perdita improvvisa che ha sconvolto sportivi e tifosi, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore del calcio internazionale.

