Tour de France 2025 | il digiuno francese toccherà i 40 anni Il vuoto dopo Bernard Hinault Ma sono in arrivo diversi giovani…

Il Tour de France 2025 si appresta a scrivere un nuovo capitolo di passione e sfide, dopo quasi quarant’anni di attese e speranze. La corsa più amata del ciclismo mondiale, che ogni anno infiamma le strade francesi, si prepara a regalare emozioni indimenticabili. Con i giovani talenti alle porte e un Paese intero in trepidante attesa, potremo finalmente assistere a un nuovo protagonista salire sul gradino più alto del podio?

Il Tour de France è l’evento più importante del ciclismo mondiale e da domani la Francia intera si colorerà di giallo per tre spettacolari settimane. Un paese intero a seguire una corsa, però, che vede un francese non riuscire a salire sul gradino più alto del podio praticamente da quarant’anni. L’ultimo a portare la Maglia Gialla in quel di Parigi è stato Bernard Hinault proprio nel 1985, anno in cui vinse davanti all’americano Greg LeMond e all’irlandese Stephen Roche. Un vuoto sicuramente incredibile per la nazione organizzatrice, ma il ciclismo francese, nonostante alcuni straordinari campionati come Laurent Jalabert o Julian Alaphilippe (solo per citarne alcuni), non è mai riuscito a tornare sul trono più importante. 🔗 Leggi su Oasport.it