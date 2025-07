IN – Rios per l’Inter tante concorrenti! Cifre volontà delle parti e scenari

In un mercato affollato e competitivo, Richard Rios si distingue come uno dei profili più ambiti dall’Inter di Giuseppe Marotta. Con il pressing di grandi club europei, il colombiano del Palmeiras potrebbe essere il colpo a sorpresa della prossima estate. Le sue qualità e il suo potenziale lo rendono una pedina chiave nel futuro delle squadre più ambiziose. Ma quali sono le reali possibilità di un suo trasferimento? Scopriamolo insieme.

Richard Rios è un nome monitorato con estremo interesse dall'Inter di Giuseppe Marotta. Sul colombiano è forte il pressing di varie big europee, come raccolto dalla redazione di Inter-News. IL PUNTO – Richard Rios è un profilo da seguire con attenzione nell'ottica di un suo possibile approdo all'Inter nella finestra estiva di mercato. Il calciatore colombiano, in forza al Palmeiras dal 2023, rappresenta infatti una delle figure che il Club nerazzurro reputa all'altezza per sostituire Hakan Calhanoglu – in caso di cessione del turco al Galatasaray in estate. Arrivare al classe 2000 non sarà sicuramente semplice, considerando le sue prestazioni al Mondiale per Club e l'attenzione riposta da svariate squadre europee nei suoi riguardi.