Spazio in orbita i primi chip fotonici che usano la luce per il calcolo quantistico

Incredibile progresso nel campo della tecnologia quantistica: i primi chip fotonici in orbita, sviluppati dal CNR e partner europei, aprono nuove frontiere per il calcolo quantistico. Questi innovativi processori utilizzano la luce per eseguire calcoli complessi nello spazio, segnando un passo rivoluzionario. I due chip rappresentano un traguardo fondamentale che potrebbe rivoluzionare comunicazioni, crittografia e molto altro. La vera sfida ora è...

Sono in orbita  i primi due chip fotonici quantistici  (processori che usano particelle di luce per fare calcoli quantistici) sviluppati dal  Consiglio nazionale delle ricerche: il traguardo è stato raggiunto grazie a una collaborazione internazionale che vede protagonisti l’ Istituto di fotonica e nanotecnologie del Cnr, l’UniversitĂ di Vienna, l’UniversitĂ tecnica di Monaco, l’Agenzia spaziale tedesca (Dlr) e altri partner europei. I due dispositivi, realizzati nei laboratori Cnr-Ifn di Milano, sono ora in orbita terrestre bassa  (a circa 520 chilometri di quota) all’interno di due satelliti distinti,  lanciati lunedì 23 giugno con lo stesso razzo dalla base spaziale di Vandenberg in California. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

