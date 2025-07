Chi è Andrea Bajani il vincitore del premio Strega 2025 e di cosa parla L'anniversario

Andrea Bajani, autore di successo e vincitore del Premio Strega 2025 con il suo libro "L’anniversario", ci conduce attraverso un intenso viaggio nel cuore di una famiglia disfunzionale. In questo racconto, un figlio rompe i legami con i genitori, esplorando temi di alienazione e riscoperta. Bajani, noto anche per opere come "Cordiali saluti" e "Se consideri le colpe", si conferma uno dei più influenti scrittori italiani contemporanei. Continua a leggere per scoprire di più su questa emozionante narrazione.

Andrea Bajani vince il Premio Strega con “L’anniversario”, secondo posto per Elisabetta Rasy, terza Nadia Terranova: la classifica - Il romanzo di Bajani – “L’anniversario” – ci conduce in un viaggio emotivo attraverso i ricordi, le assenze e i legami invisibili che uniscono le persone nel tempo.

Il vincitore del Premio Strega Andrea Bajani: “Racconto i legami familiari, il diritto di liberarsi da una situazione che fa male" Vai su X

"E l'amore, per essere vero amore, deve essere freddo." Andrea Bajani - "L'anniversario" Congratulazioni al neo vincitore del Premio Strega 2025. Il Premio Strega Feltrinelli Editore #buongiorno #premiostrega #amore #libri #libro #libridaleggere #libreriamo Vai su Facebook

