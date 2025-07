Sabato nel giardino di Casa Thevenin | Le radici della speranza di Jessica Sgrevi

Sabato nel suggestivo giardino di Casa Thevenin ad Arezzo, Jessica Sgrevi ci invita a scoprire il suo racconto di resilienza e rinascita attraverso il libro “Le radici della speranza”. Un evento speciale che unisce emozioni, forza interiore e la bellezza di una comunità pronta a condividere storie di coraggio. Non perdere questa occasione di lasciarti ispirare e di riscoprire la speranza che siede nelle nostre radici.

Arezzo, 4 luglio 2025 – Un racconto di resilienza, rinascita e forza interiore: domani, sabato 5 luglio alle ore 18:30, il suggestivo giardino di Casa Thevenin ospita la presentazione del libro “ Le radici della speranza” di Jessica Sgrevi, ex ospite della struttura e oggi autrice di una toccante testimonianza di vita. L’incontro, inserito nel programma del festival “Certe Notti – San Domenico Festival” e organizzato in collaborazione con Zenzero OFF, sarà condotto dalla giornalista Ilaria Vanni, con interventi di Sandro Sarri e Valentina Romanelli. A seguire, aperitivo in Piazza San Domenico. In caso di maltempo, l'incontro si terrà nel Salone di Casa Thevenin. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sabato nel giardino di Casa Thevenin: “Le radici della speranza” di Jessica Sgrevi

In questa notizia si parla di: sabato - giardino - casa - thevenin

Colleferro. S’inaugura Sabato 10, alle ore 16, la nuova area giochi nel Giardino “Mario Rosciani” al Murillo - Una nuova area giochi per bambini arricchirà il Giardino del Murillo a Colleferro. L'inaugurazione è prevista per sabato 10 maggio alle ore 16, un evento atteso che promette di offrire momenti di svago e socializzazione per le famiglie della comunità.

“Le radici della speranza”: il 5 luglio la presentazione del libro di Jessica Sgrevi nel giardino di Casa Thevenin http://dlvr.it/TLWwMd ? #LeRadiciDellaSperanza Vai su X

Sabato scorso il Presidente Onorario del nostro Comitato, Giancarlo Alunno Paradisi, ha preso parte al suo primo Consiglio Regionale del Csi Toscana Nel suo intervento, un particolare ringraziamento per l’iniziativa del Csi in Tour, che quest’anno ha Vai su Facebook

Sabato nel giardino di Casa Thevenin: “Le radici della speranza” di Jessica Sgrevi; Certe notti: musica, letteratura, giochi, spettacolo, torna l’estate di Casa Thevenin; “Le radici della speranza”: il 5 luglio la presentazione del libro di Jessica Sgrevi nel giardino di Casa Thevenin.

Sabato nel giardino di Casa Thevenin: “Le radici della speranza” di Jessica Sgrevi - Arezzo, 4 luglio 2025 – Un racconto di resilienza, rinascita e forza interiore: domani, sabato 5 luglio alle ore 18:30, il suggestivo giardino di Casa Thevenin ospita la presentazione del libro “ Le ... Scrive lanazione.it

“Le radici della speranza”: il 5 luglio la presentazione del libro di Jessica Sgrevi nel giardino di Casa Thevenin - “Le radici della speranza”: il 5 luglio la presentazione del libro di Jessica Sgrevi nel giardino di Casa Thevenin ... Lo riporta lanazione.it