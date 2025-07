Intelligenza artificiale e telemedicina | mercato in grande crescita

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il settore sanitario, con la telemedicina che si afferma come protagonista di una crescita senza precedenti. Dai “virtual doctor” disponibili 24/7 ai software avanzati per diagnosi rapide, questa innovazione sta trasformando l'assistenza medica, rendendola più accessibile e efficiente. In un mondo in rapido cambiamento, la sinergia tra AI e telemedicina rappresenta il futuro della cura, garantendo prestazioni sempre più personalizzate e tempestive.

Dagli algoritmi “data catcher” ai “virtual doctor” reperibili 247 fino a software di ultima generazione utilizzati in qualitĂ di “diagnostic accelerators”. Parola d’ordine: intelligenza artificiale. Ad oggi non esiste termine piĂą forte e diffuso a livello globale, considerando i principali settori operativi. Tra questi non manca di certo il mondo sanitario e, nello specifico, la telemedicina, vale a dire l’insieme delle tecnologie e dei metodi impiegati per effettuare diagnosi e cure a distanza, che vede e vedrĂ nell’AI un alleato di grandissimo valore. Conferme in merito giungono, in primis, da openPR che ha realizzato di recente un approfondimento incentrato proprio sul mercato dell’artificial intelligence applicata alla cosiddetta “ telehealth ”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Intelligenza artificiale e telemedicina: mercato in grande crescita

In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale - telemedicina - mercato

TikTok adesso dà vita alle foto: l’Intelligenza artificiale è sempre più integrata nei social - TikTok ha rivoluzionato il modo di vivere le immagini, introducendo AI Alive, uno strumento innovativo che trasforma foto statiche in video animati.

Il prossimo giovedì 19 giugno dalle ore 15:00 alle 18:00 presso la Sala Congressi dell'Università del Salento si svolgerà il convegno “Intelligenza Artificiale in Medicina - Dalle Innovazioni alla Pratica Clinica”, un evento promosso dal Salento Biomedical Distri Vai su Facebook

Esplode il mercato globale dell’intelligenza artificiale applicata alla telemedicina; Il mercato globale dell’AI in sanità crescerà del 972% entro il 2033; Esplode il mercato globale dell’intelligenza artificiale applicata alla telemedicina.

Intelligenza Artificiale e Telemedicina: il mercato vola - L’Intelligenza Artificiale è probabilmente ad oggi il termine più forte e diffuso a livello globale. Da msn.com

Esplode il mercato globale dell’intelligenza artificiale applicata alla telemedicina - Ad oggi non esiste termine più forte e diffuso a livello globale, considerando i principali settori operativi. msn.com scrive