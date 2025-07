Ecopneus Carnimeo Con riciclo nuova vita per pneumatici fuori uso

Ecopneus Carnimeo si distingue come esempio di eccellenza nel riciclo dei pneumatici fuori uso, trasformando un problema ambientale in una risorsa preziosa. Con una raccolta record di oltre 168.000 tonnellate nel 2024, l'Italia dimostra che un approccio sostenibile può generare valore e tutela del territorio. Un successo che conferma come il riciclo possa diventare il motore di un futuro più verde e responsabile.

MILANO (ITALPRESS) – L’Italia è un’eccellenza nel settore del riciclo e del recupero dei pneumatici fuori uso (PFU). Ne parla Giuseppina Carnimeo, direttore generale di Ecopneus, intervistata da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. Il consorzio nel 2024 ha raccolto 168.034 tonnellate di PFU in tutte le regioni italiane, superando del 10% il proprio target di raccolta stabilito dalla normativa. Questa performance è stata raggiunta attraverso 45.067 richieste di prelievo evase presso 18.764 punti di generazione distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale. “Siamo un consorzio costituito dai principali produttori e importatori di pneumatici che operano sul mercato italiano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

