IV SUMMIT NAZIONALE SULL’ECONOMIA DEL MARE – BLUE FORUM

In un mondo che cambia rapidamente, tra sfide e opportunità legate alla transizione verde e digitale, l’Italia si prepara ad accogliere la quarta edizione del Blue Forum, il principale evento nazionale dedicato all’economia del mare. Un’occasione unica per approfondire le strategie di governance e sostenibilità, rafforzare la leadership italiana e affrontare le sfide di un settore cruciale per il nostro Paese e il futuro globale. Il Blue Forum si conferma come piattaforma di innovazione e dialogo, imprescindibile per il settore marittimo.

In un contesto globale attraversato da grandi trasformazioni – dalla transizione green e digitale alla crescente competizione per le risorse, dalla sicurezza energetica alla ridefinizione degli equilibri geopolitici e marittimi – l'Italia ospita la quarta edizione del Summit Nazionale sull'Economia del Mare – Blue Forum, il più importante appuntamento italiano dedicato alla governance marittima e .

