Venezia 2025 | sarà La Grazia di Paolo Sorrentino il film d’apertura della Mostra del Cinema

Venezia 2025 si prepara a brillare con l’attesissima anteprima di “La Grazia”, il nuovo capolavoro di Paolo Sorrentino, che aprirà l’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Un evento imperdibile che promette emozioni e spettacolo nella serata inaugurale del festival, con Toni Servillo e Anna Ferzetti pronti a stupire il pubblico. La magia del cinema italiano si rinnova: non perdere questa straordinaria premiere.

Il nuovo film di Paolo Sorrentino, “La Grazia”, aprirà in concorso l’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma al Lido dal 27 agosto al 6 settembre 2025. L’attesissima opera del regista premio Oscar sarà presentata in anteprima mondiale nella serata inaugurale del festival, mercoledì 27 agosto, nella Sala Grande del Palazzo del Cinema. Sorrentino torna in concorso a Venezia con Toni Servillo e Anna Ferzetti. Scritto e diretto da Paolo Sorrentino, “La Grazia” vede protagonisti Toni Servillo e Anna Ferzetti. Il film segna un importante ritorno del regista napoletano al concorso della Mostra, a quattro anni dal successo di “È stata la mano di Dio”, che nel 2021 conquistò il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com