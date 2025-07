Grimaldi Lines-Trenitalia | il biglietto treno + nave ora è disponibile anche per le tratte internazionali

Grimaldi Lines e Trenitalia rafforzano la loro partnership, offrendo ora un biglietto combinato treno+nave anche per le tratte internazionali. Dopo il successo delle destinazioni italiane, Sardegna e Sicilia, questa innovativa soluzione si amplia fino a toccare mete mediterranee come Barcellona, celebre per la sua energia e cultura vibrante. Un passo avanti nella comodit√† di viaggio, che rende ancora pi√Ļ facile esplorare il Mar Mediterraneo con semplicit√† e stile.

Si consolida e cresce la partnership tra¬† Grimaldi Lines ¬†e¬† Trenitalia ¬†nel settore del trasporto passeggeri. A partire dall‚Äôestate 2025 lo speciale¬† biglietto treno+nave, lanciato nella primavera 2024 e fino ad oggi disponibile sulle destinazioni Sardegna e Sicilia, √® infatti acquistabile anche sulle mete internazionali raggiunte dalle navi della flotta Grimaldi Lines: la mediterranea¬† Barcellona, famosa in tutto il mondo per la sua vibrante vita notturna, e la greca¬† Igoumenitsa ¬†che √® da sempre crocevia di popoli e culture, nonch√© porta di accesso dell‚ÄôEpiro e delle sue meravigliose spiagge. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

