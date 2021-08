Mims sblocca progetto stazione metro C di Piazza Venezia (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Commissario Straordinario, Maurizio Gentile "ha comunicato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e alle altre istituzioni coinvolte la conclusione della conferenza dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Commissario Straordinario, Maurizio Gentile "ha comunicato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e alle altre istituzioni coinvolte la conclusione della conferenza dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Mims sblocca Mims sblocca progetto stazione metro C di Piazza Venezia Lo comunica il Mims. "Dopo cento giorni dalla sua nomina da parte del Governo, il 16 aprile, il Commissario ha sbloccato il progetto di un'opera ferma da lungo tempo, concludendo la Conferenza dei ...

Opere da sbloccare, ci sono anche 18 strade ... predisposto dal Mims (Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili) in attuazione della cosiddetta legge 'sblocca - cantieri' del 2019, segue la prima lista di 57 opere già ...

