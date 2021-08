Green Pass: verso aumento capienza treni da 50% a 80% (Di giovedì 5 agosto 2021) Si va verso l'aumento della capienza dei trasporti a lunga percorrenza, a cominciare dai treni. Nel corso della cabina di regia l'orientamento emerso è quello di aumentare la capienza dal 50% all'80% ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) Si val'delladei trasporti a lunga percorrenza, a cominciare dai. Nel corso della cabina di regia l'orientamento emerso è quello di aumentare ladal 50% all'80% ...

Covid, l'allarme di Gimbe: rallenta l'aumento dei casi, ma crescono ricoveri e terapie intensive Green Pass, tutti i modi per scaricarlo (con o senza identità digitale) In tutte le Regioni ad eccezione della Provincia Autonoma di Trento e del Lazio (Regione dove l'attacco hacker ha rallentato l'...

Green pass: confermata l'esenzione per clienti alberghi I clienti degli alberghi che vogliono accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso nelle strutture non dovranno utilizzare il green pass. Lo ha deciso, secondo quanto si apprende da fonti di governo, la cabina di regia tra i capigruppo della maggioranza confermando quanto già previsto dal decreto precedente. Nel corso della ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green pass, Meloni “Contraria ma rispetterò le regole” “Vi siete chiesti perchè in Spagna e in Grecia con contagi più alti e vaccinazioni più basse delle nostre, non stanno neanche discutendo di mettere il green pass?”, ha continuato Meloni secondo la ...

Green pass, ecco per chi sarà obbligatorio a settembre secondo le prime anticipazioni della Cabina di regia (PRIMAPRESS) - ROMA - Il Green Pass sarà obbligatorio per il personale scolastico, a partire da settembre, ma non per gli studenti sotto i 16 anni. Obbligo per gli universitari, studenti e docenti. E' ...

