Amici 21 | notizia bomba | addio ad un insegnante? L’indiscrezione!

Advertising

ladyonorato : Sono scioccata dalla notizia della morte del Prof. #DeDonno. Un medico tenace e coraggioso che ha avuto un ruolo im… - lomestars : RT @ladyonorato: Sono scioccata dalla notizia della morte del Prof. #DeDonno. Un medico tenace e coraggioso che ha avuto un ruolo important… - thebrightside0 : ?? Se vuoi iniziare la giornata con il buon umore segui il nostro nuovo canale Telegram che ti regala ogni mattina… - BormoliniRenato : RT @ladyonorato: Sono scioccata dalla notizia della morte del Prof. #DeDonno. Un medico tenace e coraggioso che ha avuto un ruolo important… - giuseppelacara : RT @ladyonorato: Sono scioccata dalla notizia della morte del Prof. #DeDonno. Un medico tenace e coraggioso che ha avuto un ruolo important… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici notizia

TuttoSulGossip

"Peccato che non abbiamo potuto salvare la sua", hanno commentato i colleghi increduli e sgomenti alladel gesto estremo. E Giuseppe detto daglie colleghi "U Pippi" alla fine aveva ...Bombe sul periodo "edonista", il libro di Harry getta nel panico gli ex'C'è una lite in ... che è rimasto in silenzio sin da quando è emersa ladell'uscita del libro di Harry. È un fatto ...Arriva un annuncio molto atteso e che fa impazzire i fan, da parte della splendida e nota Lorella Cuccarini: di cosa si tratta?Amici 21: secondo alcune indiscrezioni presenti sul web un professore della scorsa edizione potrebbe lasciare la scuola del talent ...