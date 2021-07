Sampdoria | Ribery pista calda | contatti riallacciati | il francese vuole restare in Serie A

(Di venerdì 23 luglio 2021) Lae Franck, un corteggiamento che potrebbe andare a buon fine. La società gestita da Massimo Ferrero ha messo gli occhi sul talentuoso esterno d’attacco, in evidenza con la maglia della Fiorentina nelle ultime stagioni, ma attualmente svincolato. L’iconica stella del Bayern Monaco, uno dei protagonisti dei successi bavaresi nel decennio scorso, potrebbe accasarsi concretamente a Genova, come riportato da ‘La Nazione’. Dopo inizialiinfruttiferi, la dirigenza blucerchiata ha riallacciato i rapporti con l’entourage del giocatore, il quale gradirebbe la destinazione e sarebbe generalmente ...

sportface2016 : #Sampdoria, #Ribery pista calda: il francese vuole restare in #SerieA - TMW_radio : ??? #Maracana Furio #Valcareggi ??? '#Ribery? Dopo una carriera così importante, doveva rimanere alla #Fiorentina. C… - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, si riaccende la pista #Ribery: credete al suo arrivo a Genova? #samp #ClubDoria46 #ferrero #fiorentina - clubdoria46 : Calciomercato Sampdoria, Ribery può arrivare. I dettagli - clubdoria46 : #Sampdoria: #Ribery chiama #Marangon solo per il compleanno? #Samp -

Calciomercato: contatti avviati con l'agente di Franck. Il francese ex Bayern Monaco dovrà abbassare le richieste sull'ingaggio Il futuro di Franckè ancora tutto da scrivere. Il fuoriclasse ......chiarezza è l'agente Davide Lippiè uno dei parametri zero che stanno caratterizzando questo mercato. Il francese, che ha lasciato la Fiorentina, è stato accostato anche a Lazio e. A ...La Sampdoria e Franck Ribery, un corteggiamento che potrebbe andare a buon fine. La società gestita da Massimo Ferrero ha messo gli occhi sul talentuoso esterno d'attacco francese, in evidenza con la ...Calciomercato Sampdoria: contatti avviati con l’agente di Franck Ribery. Il francese ex Bayern Monaco dovrà abbassare le richieste sull’ingaggio Il futuro di Franck Ribery è ancora tutto da scrivere.