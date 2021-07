Taranto, festa tra universitari in un pub finisce in sparatoria: 10 feriti (Di mercoledì 21 luglio 2021) commenta Poteva essere una strage ma fortunatamente nessuno dei 10 ragazzi rimasti feriti in una sparatoria avvenuta in un pub a Taranto risulta in gravi condizioni. E' accaduto nel discopub Yachting ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 luglio 2021) commenta Poteva essere una strage ma fortunatamente nessuno dei 10 ragazzi rimastiin unaavvenuta in un pub arisulta in gravi condizioni. E' accaduto nel discopub Yachting ...

Advertising

ilnida : RT @Agenzia_Ansa: Festa in un pub a Taranto finisce in sparatoria, 10 feriti. Nel locale 300 persone #ANSA - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Festa in un pub a Taranto finisce in sparatoria, 10 feriti. Nel locale 300 persone #ANSA - Agenzia_Ansa : Festa in un pub a Taranto finisce in sparatoria, 10 feriti. Nel locale 300 persone #ANSA - news_mondo_h24 : Taranto, sparatoria durante una festa in un pub: dieci feriti - ladyrosmarino : RT @fanpage: Paura a Taranto. Una festa tra universitari rischia di trasformarsi in una vera e propria tragedia. Feriti quattro ragazze e s… -