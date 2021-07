Il sogno di mercato di Juve e Milan adesso costa meno (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Santos abbassa le pretese su Kaio Jorge: la richiesta economica scende a circa 4 milioni ma il Milan punta a uno sconto maggiore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Santos ha bisogno di fare cassa dalla vendita di Kaio Jorge e per questo motivo, per avviare le trattative con il Milan, aveva Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Santos abbassa le pretese su Kaio Jorge: la richiesta economica scende a circa 4 milioni ma ilpunta a uno sconto maggiore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Santos ha bidi fare cassa dalla vendita di Kaio Jorge e per questo motivo, per avviare le trattative con il, aveva Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

