Club Brugge-Genk: la Supercoppa di Belgio ai nerazzurri di Clement (Di domenica 18 luglio 2021) Delirio nerazzurro dopo Club Brugge-Genk di Supercoppa di Belgio. La squadra di Philippe Clement ha piegato gli avversari 3-2 vincendo il titolo. Una vittoria benaugurante per la compagine campione della Pro League che, adesso, potrà guardare al futuro con la massima fiducia. Un piccolo passo falso, invece, per la compagine di John van den Brom che esce sconfitta (come da pronostico) nel primo match titolato della stagione. Club Brugge-Genk: la partita La vittoria è andata ai nerazzurri, ma i primi a passare in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 luglio 2021) Delirio nerazzurro dopodidi. La squadra di Philippeha piegato gli avversari 3-2 vincendo il titolo. Una vittoria benaugurante per la compagine campione della Pro League che, adesso, potrà guardare al futuro con la massima fiducia. Un piccolo passo falso, invece, per la compagine di John van den Brom che esce sconfitta (come da pronostico) nel primo match titolato della stagione.: la partita La vittoria è andata ai, ma i primi a passare in ...

Ultime Notizie dalla rete : Club Brugge Risultati calcio live, Sabato 17 luglio 2021 - Calciomagazine Giornata di Supercoppa per diversi campionati europei dal Belgio con Club Brugge - Genk alla Polonia con Legia - Rakow, alla Russia con Zenit - Lokomotiv Mosca tanto per citare alcune sfide. Prima di ...

FIFA al lavoro per il calcio del futuro: ecco le principali novità Ecco le principali novità che si stanno valutando e si stanno sperimentando nel Future of Football Cup, un torneo giovanile amichevole tra PSV, AZ Alkmaar, Lipsia e Club Brugge: dividere le partite ...

Pronostico Club Brugge-Genk, Supercoppa belga 17-07-2021 e info La Notizia Sportiva FIFA, pronta la rivoluzione: ecco tutte le novità in arrivo L'ultima modifica proposta è relativa al cartellino giallo con l'introduzione dell'espulsione temporanea: chi riceve un'ammonizione infatti dovrà lasciare il campo per 5 minuti, mentre per quanto rigu ...

FIFA – Nuove regole nel calcio del futuro: cambi illimitati e tempi da 30' La FIFA è pronta a rivoluzionare il calcio. Diverse le novità che si stanno valutando per il calcio del futuro e che al momento si stanno sperimentando nel Future of Football Cup, ...

