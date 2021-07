Vaticano: card. Parolin rinnova cda del Bambino Gesù (Di venerdì 16 luglio 2021) Il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, in base ai "poteri conferiti da Sua Santità Francesco", ha nominato i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Pediatrico Bambino ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Ilinale Segretario di Stato Pietro, in base ai "poteri conferiti da Sua Santità Francesco", ha nominato i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Pediatrico...

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano card Vaticano: card. Parolin rinnova cda del Bambino Gesù La Segreteria per l'Economia dello Stato Città del Vaticano ha nominato anche il nuovo presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Maximino Caballero Ledo. Membri effettivi - designati dal ...

Papa prega per le vittime in Germania "Sua Santità scrive il segretario di Stato vaticano, card. Parolin, a nome del pontefice ricorda in preghiera le vittime. Ai familiari la sua profonda partecipazione. Prega per i dispersi, feriti e ...

