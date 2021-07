Europei, a Torino piazza Vittorio invasa dai tricolore (Di lunedì 12 luglio 2021) L'Italia e' campione d'Europa e Torino risponde: piazza Vittorio, subito dopo il triplice fischio che ha decretato gli Azzurri vincitori contro l'Inghilterra, e' stata invasa dai torinesi. Nonostante ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) L'Italia e' campione d'Europa erisponde:, subito dopo il triplice fischio che ha decretato gli Azzurri vincitori contro l'Inghilterra, e' statadai torinesi. Nonostante ...

