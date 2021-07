Linea verde estate su Rai 1 si riparte dal Cilento il 4 luglio (Di domenica 4 luglio 2021) E’ tempo di cambiamenti anche per la programmazione del fine settimana di Rai 1. Dopo una grande stagione in termini di ascolti per Linea verde, inizia oggi l’avventura estiva del programma di Rai 1. riparte dal Cilento, ultima tappa della precedente stagione, il viaggio di “Linea verde estate”, con Angela Rafanelli e Marco Bianchi, in onda da domenica 4 luglio alle 12.20 su Rai1. La coppia, che è piaciuta moltissimo lo scorso anno al pubblico di Rai 1, è stata confermata anche per questa nuova stagione e ci terrà compagnia per tutta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 4 luglio 2021) E’ tempo di cambiamenti anche per la programmazione del fine settimana di Rai 1. Dopo una grande stagione in termini di ascolti per, inizia oggi l’avventura estiva del programma di Rai 1.dal, ultima tappa della precedente stagione, il viaggio di “”, con Angela Rafanelli e Marco Bianchi, in onda da domenica 4alle 12.20 su Rai1. La coppia, che è piaciuta moltissimo lo scorso anno al pubblico di Rai 1, è stata confermata anche per questa nuova stagione e ci terrà compagnia per tutta ...

