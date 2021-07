(Di domenica 4 luglio 2021) Il telecronista Riccardo Trevisani interviene in favore di Ciro, dopo le dure critiche per la prestazione sottotono in occasione di Belgio-Italia, quarti di finale degli Europei. Ciro, centravanti della Lazio e della Nazionale italiana, nelle ultime sfide di EURO 2020 non ha sicuramente bucato lo schermo dei telespettatori a suon di reti e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ?? #Immobile delude, arriva l’attacco: “Ma di che parliamo?” - gishungry : immobile oggi mi delude tantissimo - ilbianconerocom : #ItaliaAustria, TOP e FLOP al 45’: Alta velocità #Spinazzola, #Immobile delude e non punge #Euro2020… -

Ultime Notizie dalla rete : Immobile delude

SerieANews

Le pagelle di Italia - Belgiovoto 5 : sbaglia tutto quello che può sbagliare, lotta tanto,... Si nasconde dietro dietro i difensori,è un arma letale a partita in corso,dal primo minuto.... a centrocampo Candreva, Parolo, De Rossi, Verratti e Darmian , in attacco Belotti e. ... se la gioca con il 4 - 2 - 4 dei suoi sogni, ma anche la stella del Napoli, non si crea molto e ...L'Italia è in semifinale di Euro 2020. 2-1 al Belgio, la migliore al Mondo, è allora l'impresa è ancora più dolce.Nonostante una prova decisamente deludente di Ciro Immobile, Mancini decide di mandare in campo Belotti solamente al 74'. Immobile delude ampiamente, ma il Gallo entra solamente al 74' quando il Belgi ...