The Elder Scrolls 6: “è bene pensare che il gioco sia ancora in fase di design”, dice Bethesda – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 29 giugno 2021) The Elder Scrolls 6 sembra lontano, almeno stando alle parole di Bethesda: “è bene pensare che il gioco è ancora in fase di design”.. Dopo la presentazione di Starfield, i giocatori di tutto il mondo non hanno perso un secondo e hanno iniziato subito a pensare a The Elder Scrolls 6, il prossimo capitolo della saga fantasy di Bethesda. Il gioco sci-fi sarà disponibile, a meno di rimandi, l’11 novembre 2022. Qual è però la data di uscita di TES 6? ... Leggi su helpmetech (Di martedì 29 giugno 2021) The6 sembra lontano, almeno stando alle parole di: “èche ilindi”.. Dopo la presentazione di Starfield, i giocatori di tutto il mondo non hanno perso un secondo e hanno iniziato subito aa The6, il prossimo capitolo della saga fantasy di. Ilsci-fi sarà disponibile, a meno di rimandi, l’11 novembre 2022. Qual è però la data di uscita di TES 6? ...

Advertising

Eurogamer_it : #TheElderScrolls6 ancora lontano? 'E' bene pensare che sia ancora in fase di design'. - GamingTalker : The Elder Scrolls 6 è ancora in fase di design per Todd Howard: il gioco di Indiana Jones era stato proposto nel 20… - GamingToday4 : The Elder Scrolls 6: “è bene pensare che il gioco sia ancora in fase di design”, dice Bethesda - xbox_series : RT @bethesda_it: Giocate al premiato GDR come mai prima d’ora su console. The Elder Scrolls Online è ora ottimizzato per Xbox Series X|S e… - misteruplay2016 : The Elder Scrolls V: Skyrim in Unreal Engine 5 è spettacolare nel video della creazione di un fan -