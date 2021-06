Pd: Letta, 'tenere insieme diritti e arrivo alla fine del mese' (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Il vero nostro impegno è trasformare la politica. L'impegno a occuparsi della fine del mese e dei diritti delle persone. Le due cose sono collegate fra loro". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Radio Immagina. "Voglio essere un segretario di un partito che vede l'arrivo alla fine del mese e i diritti come uno stesso messaggio". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Il vero nostro impegno è trasformare la politica. L'impegno a occuparsi delladele deidelle persone. Le due cose sono collegate fra loro". Così il segretario del Pd, Enrico, a Radio Immagina. "Voglio essere un segretario di un partito che vede l'dele icome uno stesso messaggio".

