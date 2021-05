Hysaj si dispera a fine gara | compagni e staff lo consolano

(Di lunedì 24 maggio 2021) Il pareggio e la mancata qualificazione in Champions League hanno scosso gli animi dei partenopei: alcuni di loro sono rimasti sul terreno di gioco, stremati, straziati ed in lacrime per il triste epilogo. Questo è il caso di Elseid: l’errore sul gol dell’1-1 è possibile additarlo anche a lui che non ha tenuto la velocità di gamba dell’avversario, ma il terzino albanese proprio non ci sta ed apartita scoppia in lacrime accasciandosi al suolo. Il compito di rincuorarlo spetta ache trascinano di forza il numero 23 negli spogliatoi.

Le varie alternanze tra Mario Rui ednon hanno mai prodotto risultati accettabili e pari a ... Ma il Napoli noned operarà, in ogni modo, per recuaparlo e per dotare la fascia sinistra ...... 'Ma dobbiamo aspettare fine anno per far andare via Maksimovic'; 'Escee entra Mario Rui, scarte frùscio e piglie primera'; 'Se esceora chi passa le palle dietro? Ah', siil web,...Se basterà o meno per sperare fino in fondo nella qualificazione alla Champions dipenderà da Napoli e Milan, le squadre più attesa della domenica insieme al Benevento: la squadra di Pioli può rendere ...36^ Giornata di Serie A Stadio: Diego Armando Maradona Tabellino (Assist): 28’ Zielinski, 31’ Fabian Ruiz (Zielinski), 41’ Okaka (De Paul), 56’ Lozano, 66’ Di Lorenzo, 91’ Insigne NAPOLI (4-2-3-1): Me ...