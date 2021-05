Tempesta d'amore, anticipazioni 22 maggio: una partenza a sorpresa (Di sabato 22 maggio 2021) Tim e Franzi saranno i protagonisti dell'episodio di Tempesta d'amore di oggi, sabato 22 maggio, come rivelano le anticipazioni. I due giovani, dopo essersi finalmente ritrovati, hanno deciso di rimanere a Bichleim dove costruire il loro futuro insieme, ma un evento inaspettato sta rischiando di cambiare i progetti di entrambi in quanto il giovane Saalfeld, durante il torneo di polo che si è svolto al Fürstenhof, è stato notato da un importante allenatore che gli ha proposto di trasferirsi in Inghilterra per giocare in una famosa squadra locale. Tim non ha detto nulla alla fidanzata per non costringerla a lasciare il birrificio e la sua azienda di sidro, ma lei ha scoperto casualmente la verità e ha organizzato un viaggio a sua insaputa. Dunque, Tim e Franzi partiranno per Londra per conoscere la squadra di polo e ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 22 maggio 2021) Tim e Franzi saranno i protagonisti dell'episodio did'di oggi, sabato 22, come rivelano le. I due giovani, dopo essersi finalmente ritrovati, hanno deciso di rimanere a Bichleim dove costruire il loro futuro insieme, ma un evento inaspettato sta rischiando di cambiare i progetti di entrambi in quanto il giovane Saalfeld, durante il torneo di polo che si è svolto al Fürstenhof, è stato notato da un importante allenatore che gli ha proposto di trasferirsi in Inghilterra per giocare in una famosa squadra locale. Tim non ha detto nulla alla fidanzata per non costringerla a lasciare il birrificio e la sua azienda di sidro, ma lei ha scoperto casualmente la verità e ha organizzato un viaggio a sua insaputa. Dunque, Tim e Franzi partiranno per Londra per conoscere la squadra di polo e ...

