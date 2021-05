Covid, tutta l’Italia in fascia gialla: primo week – end con coprifuoco alle 23 (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPer la prima volta da diversi mesi tutta Italia si ritrova a condividere un unico colore. Parliamo ovviamente di quello relativo alla fascia di rischio per la pandemia da Covid – 19. Il colore in questione è il giallo. Com’e’ noto si tratta del secondo livello di rischio (il livello più basso è quello ‘bianco’ che – a quanto pare – potrà iniziare ad essere assegnato a diverse regioni a partire dal 7 giugno), con misure meno restrittive rispetto ai livelli ‘arancione’ e ‘rosso’. Il prossimo week – end, inoltre, sarà il primo con il coprifuoco posticipato alle ore 23. In serata il Ministro della Salute Speranza firmerà l’ordinanza con la quale si avrà l’ufficialità del passaggio di tutto il territorio in fascia ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPer la prima volta da diversi mesiItalia si ritrova a condividere un unico colore. Parliamo ovviamente di quello relativo alladi rischio per la pandemia da– 19. Il colore in questione è il giallo. Com’e’ noto si tratta del secondo livello di rischio (il livello più basso è quello ‘bianco’ che – a quanto pare – potrà iniziare ad essere assegnato a diverse regioni a partire dal 7 giugno), con misure meno restrittive rispetto ai livelli ‘arancione’ e ‘rosso’. Il prossimo– end, inoltre, sarà ilcon ilposticipatoore 23. In serata il Ministro della Salute Speranza firmerà l’ordinanza con la quale si avrà l’ufficialità del passaggio di tutto il territorio in...

